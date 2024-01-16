Komünist başkan resmen Kadıköy’den aday

Tunceli belediyesinin komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi’nden Kadıköy Belediye başkan adayı olarak gösterildi.

Fatih Mehmet Maçoğlu. Fotoğraf: Arşiv

2014’te Ovacık ve 2019’da Tunceli belediye seçimlerini kazanarak belediye başkanı seçilen Maçoğlu’nun Kadıköy başta olmak üzere batıdaki bazı ilçelerden aday olması gündemdeydi.

Son günlerde de Maçoğlu’nun Kadıköy adaylığı ihtimali artmıştı.

Türkiye Komünist Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu, Maçoğlu’nun Kadıköy belediye başkan adayı olduğunu resmen açıkladı.

Açıklamada şunlar dendi:

*Komünist esaslara dayalı halkçı belediyecilik mümkündür. On yıl önce Ovacık’ta, daha sonra Dersim-Tunceli merkezde başarıyla yürütülen yerel ittifak modeli bunun son örneği olmuştur. 2014 yılında Ovacık’ta Ovacık Demokratik Halk Dayanışması adayı olarak TKP listesinden seçime girerek kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, 2019’da aynı başarıyı Dersim merkezde Dersim Demokratik Halk Dayanışması adayı olarak yinelemiş, halkımız Türkiye’nin her yerinde büyük bir heyecanla ve “Komünist Başkan” yakıştırmasıyla bu başarıyı olumlamıştır.

*Diğer taraftan, komünist esaslara dayalı halkçı belediyecilik örneklerini çoğaltmaya yönelik çalışmalarımız devam etmiş, pek çok demokratik sol, sosyalist parti ve kurumla bu anlayış çerçevesinde ittifak ve işbirliği olanaklarının masaya yatırıldığı görüşmeler yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Türkiye Komünist Partisi’nden Kadıköy Halk Dayanışması Adayı olarak yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkan Adayı gösterilmesine karar verilmiştir.