Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapacaklarını söyledi.

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Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık dört saat süren toplantının ardından konuşan Erdoğan emekli maaşlarına ilişkin de bilgi verdi.

Erdoğan’ın ilgili açıklaması şöyle:

“Bilindiği gibi 2024 yılının ilk altı ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37,57 artış oldu. Bu farklı artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlığı gördüğümüz için emeklilerimizin maaşlarındaki artışı birbirine yakınlaştıracak yeni bir adım atıyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini vermek istiyorum. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak 2024’ten itibaren yüzde 42,6’ya yükseliyor.

Önümüzdeki Temmuz ayındaki artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Yani memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık artış oranları önümüzdeki Temmuz’da eşitlenecektir. Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyonun tamamına alacakları için dengesizlik giderilecektir. Sosyal devlet ilkesi gereği uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz.”