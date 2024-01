75’inci Emmy Ödülleri’nde ‘Succession’ rüzgarı

ABD’de ‘Televizyonun Oscarları‘ olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri’nin 75’incisinde ‘Succession’ rüzgarı esti.

Fotoğraflar: Emmy – Succession

Hollywood’daki grev nedeniyle ertelenen 75. Emmy Ödül Töreni Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu’nda düzenlendi.

Medya patronu bir ailenin hikayesini anlattığı dört sezon boyunca milyonları ekran başına toplayan ‘Succession’ altı ödüle layık görüldü.

Sarah Snook – Succession

Çok ses getiren ilk sezonunun ardından ikinci sezonu çekilen ‘The Bear’ da beş ödül kazandı.

Kazananların tam listesi şöyle:

En İyi Drama Dizisi: Succession

En İyi Komedi Dizisi: The Bear

En İyi Mini Dizi: Beef

Kieran Culkin – Succession

En İyi Aktör – Drama: Kieran Culkin (Succession)

En İyi Aktrist – Drama: Sarah Snook (Succession)

Jeremy Allen White – The Bear

En İyi Aktör – Komedi: Jeremy Allen White (The Bear)

En İyi Aktrist – Komedi: Quinta Brunson (Abbott Elementary)

En İyi Aktör – Mini Dizi: Steven Yeun (Beef)

En İyi Aktrist – Mini Dizi: Ali Wong (Beef)

En İyi Yardımcı Aktör – Drama: Matthew Macfadyen (Succession)

En İyi Yardımcı Aktrist – Drama: Jennifer Coolidge (The White Lotus)

En İyi Yardımcı Aktör – Komedi: Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

En İyi Yardımcı Aktrist – Komedi: Ayo Edebiri (The Bear)

En İyi Yardımcı Aktör – Mini Dizi: Paul Walter Hauser (Black Bird)

En İyi Yardımcı Aktrist – Mini Dizi: Niecy Nash-Betts (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

En İyi Senaryo – Komedi: The Bear (Christopher Storer for System)

En İyi Senaryo – Drama: Succession (Jesse Armstrong for Connor’s Wedding)

En İyi Senaryo – Mini Dizi: Beef (Lee Sung Jin for The Birds Don’t Sing, They Screech In Pain)

En İyi Yönetmen – Komedi: Barry (Bill Hader for Wow)

En İyi Yönetmen – Drama: Succession (Mark Mylod for Connor’s Wedding)

Lee Sung – Beef

En İyi Yönetmen – Mini Dizi: Beef (Lee Sung Jin for Figures of Light)