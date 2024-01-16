Erdoğan’dan harekat sinyali

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyi için harekat sinyali verdi.

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Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık dört saat süren toplantının ardından konuşan Erdoğan, PKK’nın önceki günlerde Kuzey Irak’taki saldırılarında yaşamını yitiren askerleri andı.

Yeni harekat sinyali veren Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Türkiye’nin bir süredir kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi, bölgemizde ‘teröristan’ kurmak isteyenleri rahatsız etmiştir.

*Sınır ötesi operasyonların nasıl daraltılacağı gündemimizde yoktur. Emperyalistlerin ‘teröristan’ planları masada oldukça hiçbirimiz kendini güvende hissedemeyiz. Kuzey Irak dağlarının her karışını güvenli hale getirene kadar bu bölgede harekatlarımız sürecektir.

*Aynı şekilde Suriye’de Tel Rıfat, Ayn-el Arab, Haseke, Münbiç hattında sinsi niyetlerle kurulmuş terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacağız. Buralarla ilgili bize verilmiş ancak tutulmamış sözler vardır. Madem bize verilen sözler yerine getirilmiyor, öyleyse Türkiye’nin kendi güvenliği için gerekli tedbirleri almasına kimse itiraz edemez. Önümüzdeki aylarda kimin hangi tehditleri savurduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız.

İlk sinyal değil

Erdoğan daha önce de birçok defa harekat sinyalleri vermiş ancak bölgedeki ABD ve Rusya’nın karşı çıkması nedeniyle bu adım atılamamıştı.