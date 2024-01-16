Yaramazlara biraz batar!

Özbek ve Timur PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Dursun Özbek – Erden Timur.

Özbek, Timur ve ikinci başkan Metin Öztürk 12 Ocak’ta düzenledikleri basın toplantısında hakem Zorbay Küçük ile Fenerbahçe’yi hedef almışlardı.


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u eleştiren Özbek, şunları demişti:

“Dün, Sivas’ta bir maç oynandı. Bu maçın hakemi Sayın Zorbay Küçük. Bu maç, Süper Lig için çok önemli bir maç. Nasıl olur da Süper Lig’de devam eden rekabet çerçevesinde Zorbay Küçük buraya atanıyor? Analiz yaptığınızda şu ortaya çıkıyor; Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlarda değerli rakibimiz Fenerbahçe’nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray’ın puan ortalaması 1.25.”

TFF Hukuk Müşavirliği bu nedenle her iki ismi ve açıklama gerekçesiyle Galatasaray’ı disipline gönderdi.

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