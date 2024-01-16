Akkuyu Nükleer Santrali’nde menenjitten ölüm iddiası doğrulandı

Akkuyu Nükleer A.Ş., nükleer santral inşaatında çalışan ve menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki işçinin öldüğünü haberini doğruladı.

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Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında işçiler arasında menenjit salgınının ortaya çıktığı ve beş işçinin yaşamını yitirdiği iddia edilmişti.

Şirket menenjit iddiasını doğruladı.

Şirketin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Söz konusu olaya ilişkin, 11 Ocak 2024 tarihinde, Akkuyu NGS inşaatında çalışan iki kişi menenjit şüphesiyle Mersin’de hastaneye kaldırılmıştır. Hastaneye kaldırılan kişiler ne yazık ki hayatlarını kaybetmiştir. Çalışanlardan birinin neisseria menenjiti teşhisi ile yaşamını yitirdiği saptanırken, diğer çalışanın vefatında menenjit şüphesi olsa da kan tetkiklerinde bakteriyel etken tespit edilememiştir.

Konuya ilişkin olarak, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin iş güvenliği ve personel koruma uzmanlarının yanı sıra sağlık çalışanları da gerekli denetimleri gerçekleştirmektedir. Akkuyu NGS inşaat sahasında ve saha çalışanlarının konakladığı kamplarda ek sağlık personeli de görevlendirilmiştir.”