Akşam Postası / 14 Ağustos 2021

Kahramanmaraş’ta yangına müdahale eden uçak düştü: 8 kişi hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 5’i Rus, 3’ü Türk olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Karadeniz’de sel: Can kaybı 51’e yükseldi

Karadeniz’in batısında etkili olan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e yükseldi.

TBMM İklim Araştırma Komisyonu: ‘Aşırı hava olayları’ normalimiz olacak

TBMM İklim Araştırma Komisyonu’nun taslak raporunda küresel iklim değişikliğine bağlı olarak gelişen aşırı hava olaylarının şiddetleneceği ve bunun ‘Türkiye’nin normali‘ haline geleceği vurgulandı. Raporda, yapısal tedbirler alınması gerektiği ifade edildi.

Prof. Ertuğrul: Ölü sayısı artarken vaka sayılarının düşmesi bilimsel ölçütlerle açıklanamaz

Günlük vaka sayılarına dikkat çeken Prof. Dr. Ertuğrul, “Ölüm sayıları artarken vaka sayılarının düşmesi ve 22 binlerde takılıp kalması bilimsel ölçütlerle açıklanamaz. Vaka sayılarının artıyor olması lazım” dedi.

Türkiye’de ilk doz Covid-19 aşısını yaptırmayan 18 milyon 313 bin 689 kişi var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ağustos itibarıyla Türkiye’de ilk doz Covid-19 aşısını yaptırmayanların sayısının 18 milyon 313 bin 689’a indiğini bildirdi.

Prof. Balık: Aşısızlara yönelik zorlayıcı uygulamalara geçilmeli

Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19’la mücadele kapsamında hem eğitimde hem de iş hayatında tekrar kısıtlamalara maruz kalınmaması için, aşılanmayanlara yönelik, yasaklar şeklinde olmasa bile zorlayıcı, kısıtlayıcı ya da özendirici uygulamalara geçilmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Oranın en düşük olduğu ilde iki aşısını yaptırana düğün salonu yarı fiyatına

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir düğün salonu, Covid-19 aşısı yaptıran düğün sahiplerine yüzde 50 indirim uyguluyor.

Soyer: Deprem sonrası Dünya Bankası’ndan sağlanan kredi aylardır Erdoğan’ı bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem sonrası Dünya Bankası’ndan sağlanan kredi için aylardır Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan onay beklendiğini söyledi.

Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon beklentisini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘ ve not görünümünü ‘durağan’ olarak korudu.

Göç idaresi: Yedi ayda 37 bin göçmen sınır dışı edildi

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl 37 binin üzerinde göçmen sınır dışı edildi.

ABD istihbaratı Taliban senaryosunu güncelledi: Bir haftada Kabil’i kuşatabilir

ABD istihbaratı, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i üç gün ile bir hafta arasında kuşatabileceğini düşünüyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Vatanı savunmaya devam edeceğim

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini bildirdi.

Tarihin en büyük kripto vurgununda hacker’a 500 bin dolar ödül

Blokzincir sitesi Poly Network, tarihteki en büyük kripto para vurgunlarından birini yapan bilgisayar korsanına 500 bin dolarlık ‘bug ödülü’ teklif etti.