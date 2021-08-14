Göç idaresi: Yedi ayda 37 bin göçmen sınır dışı edildi

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl 37 binin üzerinde göçmen sınır dışı edildi.

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İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün açıklamasında, bu yıl güvenlik güçlerince yakalanan ve sınır dışı işlemi uygulanan ya da sınır dışı edilmek üzere 22 ilde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilen göçmen sayısının 37 bin 72 olduğu belirtildi.

Göçmenler, güvenlik ekipleri tarafından geri gönderme merkezine götürülüyor. Burada işlemleri tamamlanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı’na gönderiliyor. Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere uçağa bindiriliyor.

Hakkında sınır dışı işlemi uygulanan yabancılardan 12 bin 893’ünün Afganistan, 5 bin 840’ının Pakistan, 18 bin 339’unun da diğer uyruklardan oluştuğu bildirildi.

Göç idaresinin açıklaması, Afganistan’dan Türkiye’ye yeni bir göç dalgasının yöneldiği endişelerinin arttığı bir dönemde geldi. Sosyal medyada sınırı geçen binlerce insanın görüntüleri paylaşılıyor, sınırın yeterince korunmadığı, yasa dışı geçişlere göz yumulduğu iddiaları dolaşıyor.

Uzmanlar, son dönemde toplumda göçmen karşıtlığının yükseldiğini belirtirken, son olarak Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 18 yaşındaki bir gencin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, mahallede toplanan yüzlerce kişi Suriyelilere ait ev ve iş yerlerini taşlamıştı.

Türkiye’de kayıt dışındakilerle beraber yaklaşık 6 milyon göçmen bulunduğu tahmin ediliyor.