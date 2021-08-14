Diken

Yaramazlara biraz batar!

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Vatanı savunmaya devam edeceğim

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.


Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 18 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban’a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 16 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

Gani: Görüşmeler sürüyor, vatanı savunmaya devam edeceğim

Gani, yayınladığı videolu mesajında, Afganistan’ın dayatılmış bir savaşla karşı karşıya kaldığını ve ülke genelinde yaşanan durumdan haberdar olduğunu belirtti.

Afganistan savunma, güvenlik ve halk güçlerinin ülke topraklarını savunmak için büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Gani, bu konuda hem halk güçlerine hem de hükümet güçlerine teşekkür etti.

Gani, “Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Bu konuda uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor.” dedi.

Böyle bir durumda Afgan güçlerinin uyum içerisinde olmalarının kendileri için öncelik olduğuna dikkati çeken Gani, bu konuda ciddi çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gani, Afgan halkının daha fazla mülteci durumuna düşmesini ve şiddet olaylarının daha fazla ilerlemesini engellemek için çalışmalara odaklanacağını vurguladı.

Bu dayatılmış savaşın daha fazla Afgan halkının canına mal olmasına, son 20 yıl içerisindeki elde edilen kazanımlarının yok edilmesine izin vermeyeceklerine işaret eden Gani, “Bu konuda hem yurt içinde hem yurt dışında danışmalarımız devam ediyor. Bu görüşmelerden çıkacak sonucu en kısa zamanda halkımızla paylaşacağım.” diye konuştu.

Afganistan hükümeti, BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı

ABD istihbaratı Taliban senaryosunu güncelledi: Bir haftada Kabil’i kuşatabilir

SON HABERLER

Canım, ben gidip de saldırsınlar mı dedim!

Bir hocamız, Ahmet Yücekök, Siyaset Sosyolojisi dersinde siyasal-sosyal olayların birbiriyle ilişkisini, o ilişkideki her halkanın özgül niteliğini anlatabilmek için çok hoş bir örnek vermişti: Rize’de, Temel eve gelip Fadime’den çay koymasını ister, fakat Çernobil felaketi nedeniyle o esnada çay başka yerden gelmektedir, Temel’in damak tadına hiç uymaz, Temel çaydan bir yudum alır, beğenmez ve Fadime’nin üzerine yürür; bu durumda Temel’in Fadime’ye davranışının nedeni nükleer facia mıdır?

Afet bölgesi Bozkurt: ‘Resmi rakamlardan daha fazla kayıp var’

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sabahki açıklamasında sel nedeniyle Kastamonu’da hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e ulaştığını belirtse de Diken’e konuşan CHP’li yetkililer bu sayının açıklanan resmi rakamdan daha fazla olduğunu söyledi.

Almanya, Türkiye’yi tekrar ‘yüksek risk’ listesine ekledi

Almanya, Türkiye, İsrail ve ABD’yi Covid-19 salgınında ‘yüksek riskli’ ülkeler listesine ekledi. Almanya’ya bu kategorideki ülkelerden girenler aşı olduklarına veya Covid-19 geçirip iyileştiklerine dair kanıt sunamazlarsa 10 gün karantinaya girecek.