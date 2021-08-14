Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bozkurt’ta selden geriye kalan

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, ev ve işyerlerinin içine dolan çamur ve enkazın temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Fotoğraflar: AA

Yağış sonrsı yaşanan sel felaketinde ilde 36 kişi hayatını kaybetmişti.


AA’nın haberine göre, Ezine Çayı’nın taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler çalışma yürütüyor.

Çalışmalar, Kastamonu’dakilerin yanı sıra çevre illerden gönderilen iş makineleri yardımıyla sürüyor.

Caddede biriken ve işyerlerine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çaba gösteren ekiplere, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı’nda görev yapan askerler ve bazı işyeri sahipleri de destek veriyor.

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