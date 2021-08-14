Soyer: Deprem sonrası Dünya Bankası’ndan sağlanan kredi aylardır Erdoğan’ı bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem sonrası Dünya Bankası’ndan sağlanan kredi için aylardır Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan onay beklendiğini söyledi.

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Geçen yıl 30 Ekim’de İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti.

Sözcü’den Başak Kaya’ya konuşan Soyer, belediyenin deprem sonrası orta hasarlı binalarda kullanmak üzere Dünya Bankası’ndan kredi almak için yürüttüğü sürecini şöyle anlattı: “Kentsel dönüşümle ilgili model olacak bir uygulama için karar aldık. Projeyle ilgili Dünya Bankası ile görüştük. Depremden sonra iki yılda çıkacak krediyi dört ay içinde aldık. 340 milyon dolar için el sıkıştık. Bu müzakereleri Hazine ve İller Bankası da mutabık kalarak bitirdik.

Erdoğan’la 21 Şubat’taki İzmir ziyaretinde görüştüğünü belirten Soyer şözlerini şöyle sürdürdü: “‘Orta hasarlı binada da oturulamıyor, boşaltmak zorundasın. Fakat devletten maliyeti alamıyorsun. Bu bulduğumuz krediyi orta hasarlı binalar için kullanalım‘ dedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘Çok iyi. Tamam, ben bunu arkadaşlarla konuşacağım‘ dedi. Aylar geçti. Kredi orada duruyor. Bu para Türkiye’ye girecek, 30 yıl vadeli, 0,92 faizli, beş yıl ödemesiz. İzmir ekonomisini canlandırır. En az 7-8 bin konut yapacağız. Cumhurbaşkanı dinledi, ‘Tamam’ dedi ama onay gelmedi.”