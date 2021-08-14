Sel sularına kapılan kadının cansız bedeni aramaların dördüncü gününde bulundu

Bartın’ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılan Arife Ünal’ın cenazesi bulundu.
Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde 11 Ağustos’ta sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal’ı (85) arama çalışmaları dördüncü günündeydi.
AA’nın aktardığına göre, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve askeri personel, sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarını başladı ve yaşlı kadının cansız bedenini dere yatağının taşlık bölgesinde buldu.
Cenaze ambulansla Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.