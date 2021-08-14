Son 24 saat: 19 bin 949 yeni vaka, 145 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 19 bin 949 Covid-19 vakası tespit edilirken, 145 kişi hayatını kaybetti.
Bir günde 284 bin 947 Covid-19 testi yapıldı, 15 bin 364 kişi iyileşti.
Verileri paylaşan Sağlık Bakanı Koca, ”Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız” dedi.
Günlük vaka sayılarına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Ölüm sayıları artarken vaka sayılarının düşmesi ve 22 binlerde takılıp kalması bilimsel ölçütlerle açıklanamaz. Vaka sayılarının artıyor olması lazım” demişti.