Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kahramanmaraş’ta yangına müdahale eden uçak düştü

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü.

Düşen uçak Temmuz ayında Adana’da orman yangına müdahalede görev almıştı. Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya’dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş’taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.


Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun açıklamasında gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı.

Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, “Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü” dedi.

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