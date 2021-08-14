Türkiye’de ilk doz Covid-19 aşısını yaptırmayan 18 milyon 313 bin 689 kişi var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ağustos itibarıyla Türkiye’de ilk doz Covid-19 aşısını yaptırmayanların sayısının 18 milyon 313 bin 689’a indiğini bildirdi.
Dün Türkiye genelinde 13 Ağustos’ta 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulanırken ilk doz aşını yaptıranların sayısı ise 384 bin 954 olmuştu.
Bakan Koca, konuyla ilgili “İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384.945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602.251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158.125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18.313.689’a indi.” dedi.
Aşılama seviyesi henüz beklenen seviyeye ulaşamadı. Türkiye’de tüm aşıları tamamlananların oranı yüzde 39 seviyesinde.