Akşam Postası / 13 Ağustos 2023

Alman milletvekili Türkiye’de gözaltına alınmış

Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut’un 3 Ağustos tarihinde Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra gözaltına alındığı bildirildi. Akbulut, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın araya girmesi üzerine serbest bırakıldı.

Akbelen’de jandarma, alana almadığı seyyar tuvaletlerin önünde ‘barikat’ kurdu

Jandarma, Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını korumaya çalışan eylemcilerin tuvaletini alana almadı, tuvaletleri eylemcilerden ‘korudu.’

Site aidatlarına yeni düzenleme geliyor

İktidarın, sitelerdeki fahiş aidat artışının önüne geçmek için yeni bir düzenlemenin hazırlığını yaptığı bildirildi.

Liselerde açık öğretime ‘kaçış’ dönemi

Üniversiteye hazırlanan lise 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanmak için açık öğretime geçiyor. Diğer yandan liseyi açıktan okuyup, çalışan çok sayıda çocuk da var.

Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

İsrailliler, ‘yargı düzenlemesi’ne karşı yine sokaklara indi

İsrail’de, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin ‘yargı düzenlemesi’ne karşı protestolar 32’nci haftada devam etti.