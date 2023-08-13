Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 13 Ağustos 2023

Alman milletvekili Türkiye’de gözaltına alınmış

Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut’un 3 Ağustos tarihinde Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra gözaltına alındığı bildirildi. Akbulut, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın araya girmesi üzerine serbest bırakıldı.

Çilekeş işaret; noktalı virgül

Akbelen’de jandarma, alana almadığı seyyar tuvaletlerin önünde ‘barikat’ kurdu

Jandarma, Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını korumaya çalışan eylemcilerin tuvaletini alana almadı, tuvaletleri eylemcilerden ‘korudu.’


Site aidatlarına yeni düzenleme geliyor

İktidarın, sitelerdeki fahiş aidat artışının önüne geçmek için yeni bir düzenlemenin hazırlığını yaptığı bildirildi.

Yapay zeka: Gerçek, kurguyu aştı

Liselerde açık öğretime ‘kaçış’ dönemi

Üniversiteye hazırlanan lise 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanmak için açık öğretime geçiyor. Diğer yandan liseyi açıktan okuyup, çalışan çok sayıda çocuk da var.

Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

İsrailliler, ‘yargı düzenlemesi’ne karşı yine sokaklara indi

İsrail’de, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin ‘yargı düzenlemesi’ne karşı protestolar 32’nci haftada devam etti.

SON HABERLER

Akşam Postası / 13 Ağustos 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Çilekeş işaret; noktalı virgül

Noktalama işaretlerinin en zoru, en çok kararsızlık yaratanı, üzerinde en az anlaşılanı galiba noktalı virgül (;). Dilbilgisi kitaplarına bakarsanız kurallar bayağı net, ama bu kurallara her zaman sıkıca bağlı kalmamız da gerekmiyor.

Yapay zeka: Gerçek, kurguyu aştı

Yapay zekâ her geçen gün insandan daha zeki hale geliyor. Üstelik, ünlü tarihçi Yuval Harari’nin ifadesiyle yapay zeka daha ‘bebek’ sayılır: