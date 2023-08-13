Alman milletvekili Türkiye’de gözaltına alınmış

Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut’un 3 Ağustos tarihinde Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra gözaltına alındığı bildirildi. Akbulut, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın araya girmesi üzerine serbest bırakıldı.

Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Antalya Havalimanı’nda bir süreliğine gözaltına alındı.

Uçağı 3 Ağustos tarihinde saat 15 sularında Antalya Havalimanı’na inen Akbulut, pasaport kontrolü sırasında milletvekili olduğunu belirtmesine rağmen gözaltına alındı.

Hakkında ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Akbulut, birkaç saat süreyle havaalanında tutuldu.

Ardından karakola götürülen ve sağlık kontrolünden sonra savcılığa çıkarılan Akbulut, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın araya girmesiyle gece saat 23 sularında salıverildi. DW Türkçe’nin aktardığına göre Akbulut ertesi gün Türkiye’den ayrılarak Yunanistan’a geçti. Vekil, hakkındaki davanın silindiği ve yakalama kararının kaldırıldığı bilgisini de doğruladı.

Soruşturma, Akbulut’un 2019 yılında sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla Kayseri başsavcılığınca başlatılmış.

Frankfurter Allgemeine Zeitung konuyla ilgili haberinde Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği ve Antalya Konsolosluğu’nun Akbulut’la yakın iletişim halinde olduklarını yazdı. Gazete Alman hükümetinin ‘üst düzeyde farklı kanallardan’ olaya müdahil olduğunu ve Türkiye Adalet Bakanlığı’nın da devreye girdiği kaydetti.

Medyada çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Akbulut, “Bu olay, Türkiye’de kuvvetler ayrılığı olmadığını bir kez daha gösterdi. Ama endişelenmeyin! Hakkımda yakalama kararı çıkartarak beni sindiremeyeceksiniz” dedi.