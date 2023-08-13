Site aidatlarına yeni düzenleme geliyor

İktidarın, sitelerdeki fahiş aidat artışının önüne geçmek için yeni bir düzenlemenin hazırlığını yaptığı bildirildi.

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Artan konut fiyatlarının yanısıra tırmanışa geçen bir diğer ödemeyse site/ apartman aidatları olmuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ocakta apartman ve site aidatlarında ‘fahiş artış’ şikayetlerinin ardından özel bir birim kurmuştu. Ancak bu önlem faydalı olmadı.

TRT’nin haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’yla birlikte Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili düzenleme üzerinde çalışıyor.

Buna göre aidatlara enflasyon oranı üzerinde zam yapılmaması öngörülüyor. Harcamalarsa bakanlık tarafından denetlenecek.

Diğer yandan site yönetimleriyle ilgiliyse şu düzenlemelerin gelmesi bekleniyor: