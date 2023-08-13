Davutoğlu: Yerel seçimlere kendi logomuzla gireceğiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 31 Mart 2024’te düzenlenecek yerel seçimlere bütün belde, ilçe ve illerinde kendi logo ve isimleriyle gireceklerini bildirdi.

Ahmet Davutoğlu. (AA)

Partisinin Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen 1’inci Olağan İlçe Kongresi’ne katılan Davutoğlu, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirdi.

AA’nın haberine göre yerel seçimlerle ilgili aldıkları karara değinen Davutoğlu, şunları dedi:

“Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor. Burada başlıyor ve Türkiye’nin her yerinde yayınlanacak. Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye’nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz.”