Akşam Postası / 1 Nisan 2024

İsrail şimdi de İran’ın Şam’daki konsolosluk binasını vurdu: Bir general öldü
Önceki gün Suriye’nin Halep kentine havadan saldırı düzenleyen İsrail, bu defa İran’ın Şam’daki konsolosluk binasını vurdu. Bir generalin öldüğü bildirildi.
TRT seçimin faturasını Tuna Kiremitçi’ye kesti
Şarkıcı Tuna Kiremitçi seçim sonuçlarına sevindiği için TRT 2’de davet edildiği programın iptal edildiğini duyurdu.
İran’dan intikam yemini: İsrail’e güçlü yanıt vereceğiz
İsrail, İran’ın Suriye’deki konsolosluk binasını vurdu. İran’dan intikam sözü geldi.
CHP 22 yıl sonra AKP’yi yendi
CHP, genel seçimlerde umup da bulamadığı sonucu gecikmeli de olsa yerel seçimlerden almış gibi. İktidarda ise muhalefetin mayısta yaşadığı hayal kırıklığı söz konusu; çünkü AKP ilk kez ülke genelinde CHP’nin gerisine düştü. MHP de ‘baraj altı’nda kaldı.
Bahçeli’den ilk mesaj: Erdoğan devletin başıdır
Akşener istifa etmedi, olağanüstü kongre kararı aldı
TRT seçimin faturasını Tuna Kiremitçi’ye kesti
Avrupa seçim sürecinin işleyişine ‘iyi’ not verdi
Türkiye’nin en genç belediye başkanı 22 yaşında
İmamoğlu: Hatay’da hukukun hakim olmasını bekliyoruz
Beyoğlu’nu kazanan başkan Gezi direnişçisi
Dünya basınında 31 Mart seçimi: Yarım yüzyıldan beri ilk
Trabzonspor – Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı
Trabzonspor Fenerbahçe maçında çıkan olayların ardından günlerdir beklenen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkler TFF sitesinde açıklandı.