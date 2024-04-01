Avrupa seçim sürecinin işleyişine 'iyi' not verdi

Türkiye’deki yerel seçimleri izlemek için ülkeye gelen Avrupa Konseyi’nden 26 kişilik gözlemci heyet, genel anlamda sürecin iyi yürütüldüğünü kaydetti.

Fotoğraf: AA

Türkiye, dün yerel seçimler için sandık başındaydı. Sonuçlar CHP için başarıyla, AKP içinse ağır yenilgiyle sonuçlandı.

Seçimi Avrupa Konsey’inden bir heyet de takip etmişti. Daha önceki seçimlerde hukuksuzluklara dikkat çeken heyet bu defa süreci övdü

Heyet ilk gözlemlerini paylaştı. DW Türkçe’nin aktardığına göre seçim kampanyasında gözlemlenen bazı eksikliklere rağmen seçimlerin genel olarak iyi organize edildiği ve halkın iradesine saygı gösterildiği kaydedildi.

Heyetin başkan yardımcısı Sloven Vladimir Prebilic şunları dedi:

“Seçim sonuçları, siyasi partiler arasındaki iktidar değişiminin, halkın iradesinin ifade edilmesi ve yerel temsili demokrasiye bağlılık yoluyla mümkün olduğunu gösterdi.”

Heyet taslak raporunu ve tavsiyelerini Ekim 2024’te düzenlenecek 47’nci Kongre oturumunda sunacak.