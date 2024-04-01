Bahçeli'den ilk mesaj: Erdoğan devletin başıdır

Yerel seçimlerde CHP’ye yenilen cumhur ittifakının paydaşlarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ‘milletin mesajını aldığını’ söyledi.

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CHP, genel seçimlerde umup da bulamadığı sonucu gecikmeli de olsa yerel seçimlerde aldı. İktidarda ise muhalefetin mayısta yaşadığı hayal kırıklığı söz konusu; çünkü AKP ilk kez ülke genelinde CHP’nin gerisine düştü. MHP de ‘baraj altı’nda kaldı.

Bahçeli’nin seçim sonuçlarından sonra ilk açıklaması şöyle oldu:

* Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir. MHP bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır.

* Egemenlik milletindir, yetki milletindir, siyasi istikrarı ekonomik istikrar ve gelişmişlikle perçinlemek hepimizin ortak sorumluluğudur.

* Her alanda atılım, reform hamlelerine kararlılıkla devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır.

* 31 Mart seçimlerinde, önümüzdeki beş yılın yerel yöneticileri belirlenmiştir. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’nın çok cepheli mücadelesine karşılık DEM takviyeli Cumhuriyet Halk Partisi’nin konjonktürel kimi rahatsızlık ve memnuniyetsizlikten istifade ederek sivrildiği açıktır. Fakat Türkiye’yi yöneten iktidar değişmemiştir. Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi dedikodu çıkaran, erken seçim yaygarası koparan, bu kapsamda akıl tutulması yaşayan çevrelerin şuursuzca hareket etmesi tek kelimeyle aymazlık ve ahlaki çarpıklıktır.

* Milletimiz yerel seçimler kanalıyla bilhassa sosyal ve ekonomik sıkıntılarını paylaşmış, önümüzdeki sürecin gündem konusunu tayin etmiştir. Egemenlik milletindir, yetki milletindir, siyasi istikrarı ekonomik istikrar ve gelişmişlikle perçinlemek hepimizin ortak sorumluluğudur. 31 Mart seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Milliyetçi Hareket Partisi müessir bir başarı elde etmiştir. Televizyon ekranlarından maksatlı ve marazi iddialarda bulunan sözde uzman ve yorumcular ile muhalif tetikçiler yine hüsrana uğrayacaklardır. Bu nedenle karamsarlığa ve ümitsizliğe mahal yoktur, mücadelemiz ve millete hizmet azmimiz şevkle ve hız kesmeden sürecektir.

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