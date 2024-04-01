İran'dan intikam yemini: İsrail'e güçlü yanıt vereceğiz

İsrail, İran’ın Suriye’deki konsolosluk binasını vurdu. İran’dan intikam sözü geldi.

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İsrail’in Şam’daki İran konsolosluğunu vurduğu öne sürülmüştü.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan İran’ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi iddiayı doğruladı.

Ekberi’ye göre İsrail binayı F-35 savaş uçaklarından fırlatılan altı füzeyle hedef aldığı.

Saldırıda diplomatlar ve askeri danışmanların da aralarında olduğu en az beş kişinin hayatını kaybetti. Ölenler arasında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Zahidi’nin olduğu kaydedildi.

Ekberi, hayatını kaybedenlerin kesin sayısı ve isimlerinin enkaz kaldırma çalışmalarının ardından açıklanacağını söyledi.

İranlı büyükelçi, saldırıya ‘hızlı, doğrudan ve güçlü’ şekilde karşılık vereceklerini vurguladı.

Ne olmuştu?

İsrail, Gazze saldırılarından sonra özellikle İran ve İran destekli güçleri hedef almaya başlamıştı. Bu kapsamda zaman zaman Suriye topraklarına saldırılar düzenliyordu.

Önceki günlerde Hizbullah ve Suriye ordusunun Halep’teki ortak noktasını vuran İsrail, en az 52 kişinin ölümüne neden olmuştu.