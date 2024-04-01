Dünya basınında 31 Mart seçimi: Yarım yüzyıldan beri ilk

CHP’nin 31 Mart yerel seçimindeki zaferiyle ilgili haber ve yorumlar dünya basınında önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

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İngiliz Guardian gazetesi haberinde “Yeniden seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde Türkiye Cumhurbaşkanı’nın partisi AKP’yi geride bırakarak Recep Tayyip Erdoğan’ın saltanatına meydan okuyan isim oldu” dedi.

İmamoğlu için “Birçok analist tarafından geleceğin potansiyel cumhurbaşkanı olarak görülüyor” yorumunu yapan gazete Erdoğan’la benzer taraflarını öne çıkardı. İmamoğlu’nun Erdoğan ve AKP’ye en büyük seçim yenilgilerini yaşattığını vurgulayan Guardian, iki liderde de benzer taraflar olmasına rağmen siyasette ayrıştıkları yorumunu yaptı.

Her ikisinin de Karadenizli olması, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı yapmaları, haklarında açılan siyasi yasak davaları ve futbol tutkularının benzer olduğunu söyleyen gazete, iki siyasetçinin de seçmene hitabette yetenekli olduğunu belirtti.

Amerikan New York Times gazetesi de seçimle ilgili haberinde “İmamoğlu’nun gösterdiği güçlü performans, Erdoğan’ın AKP’sine karşı üçüncü zaferini kazanmasını sağladı ve siyasi muhalefetin yıldızı olarak durumunu sağlamlaştırdı” dedi. Gazete, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı ve hükümetin geniş çaplı kampanyasına rağmen Türkiye’nin en büyük ekonomik güç merkezini muhalefetin elinde tuttuğunu söyledi.

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Fransız Le Monde gazetesi CHP’nin geniş çaplı zaferiyle sonuçlanan seçimleri Erdoğan için ‘acı bir yenilgi’ olarak yorumladı. Gazete “CHP, pazar günkü seçimlerin galibi oldu ve İstanbul, Ankara ve İzmir gibi halihazırda elinde bulundurduğu büyük şehirlerde üstünlüğünü arttırarak Karadeniz ve Anadolu’daki AKP kalelerini aldı” dedi.

Financial Times gazetesi 31 Mart seçimlerini “Türkiye’de muhalefet büyük şehirleri kazanarak Recep Tayyip Erdoğan’a darbe vurdu” başlığıyla duyurdu. AKP iktidarının en ağır seçim yenilgilerinden birini aldığını söyleyen gazete, Erdoğan’ı en çok zorlayan sorunun ekonomi olduğunu belirtti.