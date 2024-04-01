İmamoğlu: Hatay'da hukukun hakim olmasını bekliyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hatay’da da devam eden sayım sürecinde hakkın hukukun hakim olmasını bekliyoruz” dedi.

Fotoğraf: İBB

Kesin olmayan sonuçlara göre bir kez daha İBB başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, partisinin belediye başkanlığını kazanan diğer adaylarını tebrik etti. İmamoğlu, Hatay’da CHP adayı Lütfü Savaş’ın AKP’li Mehmet Öntürk’ün gerisinde kaldığı seçimle ilgili de “Hatay’da da devam eden sayım sürecinde hakkın hukukun hakim olmasını bekliyoruz” dedi.

İmamoğlu’nun X’teki paylaşımı şöyle:

“31 Mart Yerel Seçimlerinde başarı elde elden 14 büyükşehir belediye başkanı, 21 il belediye başkanı, 337 ilçe belediye başkanı, 48 belde belediye başkanı siyasi yol arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Seçilen tüm belediye başkanlarına da başarılar diliyorum. Hatay’da da devam eden sayım sürecinde hakkın hukukun hakim olmasını bekliyoruz.”