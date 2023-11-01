Akşam Postası / 1 Kasım 2023

Adalet bakanı, Can Atalay’a karşı tarafsızlığa sığındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TİP milletvekili Can Atalay’ın tutukluğu hakkında ‘tarafsızlık’ diyerek yorum yapmaktan kaçındı.

Tolga Şardan ‘MİT yazısı’ nedeniyle gözaltına alındı

T24 yazarı Tolga Şardan, ‘MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Cihangir’in 18 dairelik ünlü binalarından Taray Apartmanı’nın riskli olduğunun tespit edilmesi sonrasında diğer apartman sakinleriyle mahkemelik oldu.

Şimdi de ‘evlilikte yaşa takılanlar’ çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni evlenen çiftlere vereceği ‘evlilik kredisi’ ile ilgili kriterler açıklandı. Buna göre, 150 bin liralık krediye yalnızca 18-27 yaş arası kişiler başvurabilir.

Ekonomiden sonra eğitimde de ‘sadeleşme’ adımı: Tüm sınıflarda müfredat değişiyor

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm sınıfları kapsayacak şekilde müfredat değişikliği için çalıştıklarını ve bunu aralık ayında kamuoyuna açıklamayı planladıklarını belirterek “Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak” dedi.

İTO verileri: İstanbul’da enflasyon yüzde 72,73

İstanbul’da ekimde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,69 artttı; yıllık enflasyon yüzde 72,73 hesaplandı.

Bakan, konuşmasından dolayı gözaltına alınan öğretmen için, ‘Gereğini yaparlar’ dedi

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TED Antalya Koleji’nde düzenlenen Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamasındaki konuşmasından dolayı gözaltına alınan öğretmen için, “İlgili birimler gereğini yapar” dedi.

Eski HDP’li vekil Hüda Kaya, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, yurtdışında bir programa katılmak için gittiği İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Domuz kalbi nakledilen ikinci hasta da öldü

20 Eylül’de genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakledilen Amerikalı Lawrence Faucette, 40 gün sonra öldü.

Turistik Doğu Ekspresi’nin biletleri 6 bin ila 12 bin 500 lira

Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı. 11 Aralık’ta başlayacak seferlerin fiyatı bu yıl 6 ila 12 bin 500 lira.

California’daki ‘tarihi’ çıplaklar kampı satılığa çıkıyor

ABD’nin California eyaletinin South Bay bölgesindeki ‘tarihi’ bir çıplaklar kampı satışa çıktı.