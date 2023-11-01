Erdoğan Hrant Dink davasına müdahil oldu!

CANAN COŞKUN

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davaya cumhurbaşkanlığı müdahil oldu.

Fotoğraf: Twitter

16 yıllık dava Yargıtay’ın bazı hükümleri bozup bazılarını onamasından sonra bugün yeniden görülmeye başladı.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 15 sanıklı davanın ilk duruşmasında heyet başkanı Ferhat Şahin, sanıklara Yargıtay kararına uyulup uyulmamasıyla ilgili beyanlarını sordu.

Sanıklar eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube görevlisi Osman Gülbel, dönemin İstanbul Jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale, dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan ve Onur Karakaya, eski Trabzon alay komutanı Ali Öz, eski Trabzon Jandarma İstihbarat görevlileri Okan Şimşek, Gazi Günay ve Veysel Şahin, Yargıtay’ın bozma kararında ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etme’ suçundan ceza istendiği için karara uyulmamasını istedi (Karakaya, Gülbel, Ayhan ve Durmuşoğlu ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla gerçekleşmesi’ suçundan cezalandırılmıştı. Karakaya ve Gülbel dışındaki sanıklara ‘resmi belgeyi yok etme’ suçundan da ceza verilmişti. Öz, Şimşek, Günay ve Şahin’se ‘kasten öldürme’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından cezalandırılmıştı).

Cumhurbaşkanlığı zarar görmüş

Duruşma sürerken salonda hazır bulunan cumhurbaşkanlığı avukatı Timuçin Üzel, davaya katılma talebinde bulundu. Üzel’in dilekçesinde sanıkların ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından cumhurbaşkanlığının zarar gördüğü belirtilerek sanıkların cezalandırılması, mal varlıkları ve alacakları üzerine tedbir konulması istendi.

Mahkeme, ara kararında Yargıtay’ın bozma kararına uymaya karar verdi. Cumhurbaşkanlığının ‘anayasayı ihlal’ suçundan zarar görme ihtimali bulunduğunu belirten mahkeme, avukatın duruşmalara katılması talebini kabul etti.

Tutuklu sanıklar Muharrem Demirkale, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysel Şahin ve Yavuz Karakaya’nın tutukluluk halinin, diğer sanıklara ilişkin adli kontrol uygulamalarının da devamına karar verdi.

Taraflara soruşturmanın genişletilmesiyle ilgili talepleri varsa bir sonraki duruşmaya kadar süre verilmesine hükmeden heyet, ‘taleplerin yargılamaya katkı sağlamayacağının anlaşılması durumunda’ esas hakkındaki görüşün hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Tuncel’le konuşan polisler dinlenmeyecek

Mahkeme, sanık Onur Karakaya’nın avukatının cinayetin azmettiricilerinden Erhan Tuncel’le yapılan görüşmede bulunan polislerin tanık olarak dinlenmesi talebini de ‘yargılamaya katkı sağlamayacağı’ gerekçesiyle reddetti.

Bir sonraki duruşmanın 10 Ocak 2024’te yapılmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Ermeni gazeteci ve yazar Hrant Dink 19 Ocak 2007’de yayın yönetmenliğini yaptığı Agos’un İstanbul’un Şişli ilçesindeki eski binasının önünde suikaste kurban gitmişti.

Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerinin yargılanması Nisan 2016’da başladı.

Dava kapsamında tetikçi ve azmettiricilerin dosyası Temmuz 2019’da ayrıldı. Azmettiriciler Erhan Tuncel 99 yıl altı ay, Yasin Hayal yedi yıl altı ay, tetikçi Ogün Samast ise iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dava bu aşamadan sonra kamu görevlilerinin yargılanmasıyla sürdü. Davadan sonra adalet bakan yardımcılığına getirilecek Akın Gürlek’in başkanlığını yaptığı heyet, Mart 2021’de 76 sanıklı dosyayı hükme bağladı.

Mahkeme, bu hükümle birlikte 11 sanık hakkında ‘anayasayı ihlal’ ve ‘FETÖ üyeliği’ suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Hüküm doğrultusunda İstanbul başsavcılığı tarafından yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamenin İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesiyle 14 Haziran’da Dink cinayeti davasında ‘yeni bir perde’ açıldı.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Mart 2021 tarihli hükmü bazı sanıklar yönünden bozdu. Böylece Ali Öz, Bekir Yokuş, Faruk Sarı, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Mehmet Ali Özkılınç, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel, Şükrü Yıldız, Veysal Şahin ve Yavuz Karakaya’ya yeniden yargılanma yolu açıldı.

Faruk Sarı firari olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube müdürü Engin Dinç, eski Trabzon emniyet müdürü Reşat Altay ve dönemin İstanbul İstihbarat Şube müdürü Ahmet İlhan Güler hakkındaki ‘ihmali davranışla kasten öldürme’ suçundan verilen beraat kararları onandı.