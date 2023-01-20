Birçok siyasi lider Hrant Dink’i unuttu

Ermeni gazeteci ve yazar Hrant Dink, 16 yıl önce öldürüldüğü İstanbul’un Şişli ilçesindeki Agos gazetesinin eski binası önünde dün anıldı. Anmaya Dink’in meslektaşları, siyasiler, sanatçılar, aktivistler ve birçok vatandaş katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dink’i Instagram hesabından anarken, mesaj paylaşması beklenen bazı siyasi liderlerden ses çıkmadı.

Hrnat Dink, 16 yıldır aramızda değil. (AA)

Gazeteci Dink, 19 Ocak 2005’te yayın yönetmenliğini yaptığı Agos’un İstanbul’un Şişli ilçesindeki eski binasının önünde suikaste kurban gitmişti. Sistematik olarak hedef gösterildikten sonra katledilen Dink, her yıl 19 Ocak’ta öldürüldüğü Agos gazetesinin önünde anıldı.

Hrant Dink anmasına birçok siyasi lider katılmadı, mesaj yayımlamadı.

HDP ve diğer sol partiler hem anmaya katılıp hem mesajlar paylaşırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesaj paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal gibi siyasi liderlerden ses çıkmadı.

Öte yandan anma mesajları Twitter’da bazen en çok konuşulan konulardan olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da herhangi bir mesaj veya anma konuşması gelmedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan da sessiz kalanlar arasında.