Turistik Doğu Ekspresi’nin biletleri 6 bin ila 12 bin 500 lira

Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı. 11 Aralık’ta başlayacak seferlerin fiyatı bu yıl 6 ila 12 bin 500 lira.

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Ankara’dan Kars’a gidecek trende düşük dönem oda ücreti bileti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti bileti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti bileti 12 bin 500 liradan satışa sunuldu.

Ekspres trenleri 2023-2024 sezonunda Ankara’dan 11 Aralık 2023-8 Mart 2024 tarihlerinde pazartesi, çarşamba, cuma, Kars’tan 13 Aralık 2023-10 Mart 2024 tarihlerinde çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek.

Yılbaşı ve sömestir tatiline ek sefer

Ayrıca yılbaşı ve sömestir dönemleri için Ankara’dan 31 Aralık 2023, 20 ve 27 Ocak 2024, Kars’tan da 2, 22 ve 29 Ocak 2024 tarihlerinde de sefer yapılacak.

Bazı istasyonlarda gezi amaçlı durulacak

Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duracak ekspres trenleri sekiz yataklı ve bir yemekli vagondan oluşuyor. Her yataklı vagonda 10 oda, her odada ise iki yatak bulunuyor.

Tren, Ankara-Kars parkurunu 30, Kars-Ankara parkurunu ise 34 saat 30 dakikada tamamlayacak.