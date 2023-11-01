Adalet bakanı, Can Atalay’a karşı tarafsızlığa sığındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TİP milletvekili Can Atalay’ın tutukluğu hakkında ‘tarafsızlık’ diyerek yorum yapmaktan kaçındı.

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Gezi Parkı davasından bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Hatay’da TİP’ten milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvuruda bulunmuş ama Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi bu talebi reddetmişti.

Bunun üzerinde Atalay, avukatları aracılığıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Dosyası 12 Ekim’de görüşen AYM, bir üyenin ‘dosyaya hazırlanmadığını’ söylemesi dosyayı üzerine 25 Ekim’e ertelemişti.

AYM 25 Ekim’de Atalay’ın ‘seçilme hakkı’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ haklarının ihlal edildiğine karar vermişti. Daha sonra AYM kararının 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 27 Ekim’de ulaştığı, günlerdir AYM kararını uygulaması beklenen mahkemenin de karar için topu Yargıtay’a attığı ortaya çıkmıştı.

Bakan Tunç Atalay’la ilgili basına yaptığı açıklamada yorum yapmaktan kaçındı:

“Şimdi yargının önündeki konuyla ilgili olarak adalet bakanının yorum yapması tabii ki mümkün değil. Yargı, bağımsız, tarafsız en doğru kararı verecektir.“

Tunç daha sonra şöyle devam etti:

“Ancak şunu ifade edelim; Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde herkes anayasayla ve kanunlarla bağlıdır. Dolayısıyla bağlı olduğumuz anayasadan almayan yetkiyi hiçbir kimse ya da hiçbir organ kullanamaz. O nedenle yorum farkıyla anayasanın bazı maddelerinin yok sayılması da anayasaya aykırıdır. Dolayısıyla hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz. Bu yargı süreci sonucunda verilecek karara da saygı duyacağız.

Kesin hükmün nasıl kaldırılacağına dair değişik yorumlar vardır. Anayasamızın birçok fıkrası vardır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmemek lazım. Belirlenen durumların neler olduğunu, o durumlara aykırı yaptırımların neler olduğunu bütün hukukçular biliyor.

Yüksek mahkemeler arasında çatışma ortaya koymak doğru değil. Hukuk devletini zedeleyecek yorumdan kaçınmak gerekir. Bu anayasa Anayasa Mahkemesi’ni de Yargıtay’ı da bağlar. Yargıtay’ın vereceği karara hep beraber bakacağız. Şu anda görülen davada lehte aleyhte kararlar var. Bu anayasa yeni uygulanmıyor, 83’üncü madde yeni icat edilmedi. Bekleyelim görelim, hukuk devletini koruyalım anayasaya uyalım.”

Anayasa’nın 83. maddesine göre yasama dokunulmazlığı, milletvekillerini, tutulma, sorguya çekilme, tutuklanma ve yargılanmaya karşı korur.