Ahmet Minguzzi cinayeti: İki çocuk hakkında gözaltı kararı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu ölen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin iki çocuk hakkında gözaltı kararı verildi.

Fotoğraf: X

Habertürk’ün aktardığına göre Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir X’ten şu açıklamayı yaptı:

“Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında sayın başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Faillerin bir an önce gözaltına alınarak, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve emsal mahiyette cezalandırılmaları için soruşturma müvekkil aile ve tarafımızca etkin bir şekilde hukuken takip edilmektedir.”

Ne olmuştu?

24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganlar yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetmişti.