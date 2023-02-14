Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan, deprem ihmallerinde bir tek iktidarı suçlamadı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, depremdeki büyük can ve mal kaybına zemin hazırlayan ihmaller hakkında yerel yönetimler, mühendis odaları ve müteahhitlerden hesap sorulmasını istedi, hükümeti pas geçti.

Hatay (Reuters)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha önce ‘gereğini yaptığı içinövdüğü Ahmet Hakan, bugünkü yazısında şunları kaydetti: “99 depreminde öyle olmuştu. Bir Veli Göçer bulmuş, bütün sorumluluğu ona yükleyip kurtulmuştuk. Bu sefer öyle olmasın. Müteahhitlerden tabii ki hesap sorulsun. Ama bu müteahhitlere izin veren yerel yönetimlerden, onay veren mühendis odalarından, denetim yapmayan belediyelerden de hesap sorulsun.”


İhmaller

Kahramanmaraş merkezli 7,7, ve 7,6 şiddetindeki depremlerde 10 il büyük can ve mal kaybına uğradı, başta Hatay’ın Antakya ilçesi olmak üzere bazı bölgeler yerle bir oldu. Son güncellemeye göre 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti.

Depremlerle birlikte hükümetin imar barışı düzenlemeleri de yeniden tartışılmaya başladı. İhtilaflı binalar için ‘cüzi bir bedel’ karşılığı ‘af’ sağlayan bir düzenleme en son 2018’de getirilmiş, uygulama dört defa uzatılarak yerel seçim yılı 2019’un sonuna kadar sarkmıştı. Uzmanlar, uygulamanın olası depremlerde can ve mal kaybını en üst düzeye çıkaracağını söylüyordu. Bu binaların kaçının depremde yıkıldığına yönelik bir veri yok henüz. 

Deprem olmasa bir ‘imar affı’ daha geliyordu

BBC araştırdı: Yeni binalar neden yerle bir oldu?

İmamoğlu’nu Maraş’ta gören AKP’li eski vekil kin kustu: Defol, İngiliz uşağı

Metiner ‘İnsaf’ dedirtti: Depremde Erdoğan propagandası

Erdoğan, dört yıl önce Hatay’da ‘imar affı’yla övünmüştü

Deprem

SON HABERLER

Benzin ve motorine zam

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatına 1,09 TL; motorineyse 1,21 TL zam yapıldı.