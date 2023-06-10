ABD’de Uygurlara ‘öncelikli sığınmacı statüsü’ verilebilir

ABD Temsilciler Meclisine bir grup milletvekili tarafından, Uygurlara ‘ikinci öncelikli sığınmacı’ statüsü verilmesi için yasa tasarısı sunuldu.

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Demokrat Milletvekili Jennifer Wexton liderliğindeki bir grup vekil, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygurlara ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ikinci öncelikli belirlediği sığınmacı statüsünün verilmesini içeren “Uygur İnsan Haklarını Koruma Yasası” adlı yasa tasarısını meclise sundu.

‘Başta Uygurlar olmak üzere Çin’deki Müslüman ve Türk azınlığa baskı uygulandığı’ belirtilen tasarı kapsamında, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan ya da gördüğü baskıdan ötürü bulundukları yerleri terk etmek zorunda kalan kişiler ve ailelerine ikinci öncelikli sığınmacı statüsü verilmesi talep edildi.

Tasarıya destek veren milletvekilleri arasında Maria Elvira Salazar, Gregory Meeks, Don Beyer ve Gerry Connolly yer aldı.