ABD'de bakana soru sormak isteyen senatör ters kelepçeyle gözaltına alındı

ABD İç Güvenlik bakanının basın toplantısında soru sormak isteyen Kaliforniya’nın Demokrat Senatörü Alex Padilla zorla dışarı çıkarıldı ve ters kelepçeyle gözaltına alındı.

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) karşıtı protestolar bir süredir ülkenin gündeminde.

ICE operasyonlarına dair basın toplantısı düzenleyen İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in konuşması sırasında Senatör Padilla soru sormak istedi. FBI görevlileri Padilla’nın soru sormasına ve konuşmasına izin vermedi.

Padilla, “Ben senatörüm ve Bakan’a bir sorum var” diye seslenmesine rağmen en az üç güvenlik görevlisi senatörü salonun arka kapısından zorla dışarı çıkardı.

Sosyal medyadaki görüntülerde Padilla’nın salonun dışında görevlilere, “Elinizi üzerimden çekin” diyerek bağırdığı ve ellerini havaya kaldırmasına rağmen itilip uzaklaştırıldığı görüldü.

Padilla daha sonra FBI görevlilerince yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındı.