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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Güney Kore ziyaretinde Kuzey Kore füze fırlattı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Güney Kore’nin başkenti Seul’a ziyareti sırasında Kuzey Kore tarafından balistik füze fırlatıldı.

Blinken’ın Güney Kore ziyareti sırasında Kuzey Kore’den füze ateşlendi. Fotoğraflar: AA

Kuzey Kore’nin bu yıl fırlattığı ilk füze Blinken’ın Seul ziyaretine denk geldi.


Yonhap’ın haberine göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) açıklamasında Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’dan yerel saatle 12.00 civarında fırlatılan füzenin yaklaşık 1100 kilometre uçtuktan sonra suya düştüğünü duyurdu.

Güney Kore’de halk olayları kamusal alanlardaki televizyonlardan takip etti.

Füzenin Doğu Denizi’ne doğru ateşlendiği ve hipersonik olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca Güney Kore, teyakkuzda olduğunu duyurdu.

Güney Kore, Kuzey Kore’nin en son 5 Kasım 2024’te Japon Denizi’ne (Doğu Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2024’te katı yakıtla çalışan yeni orta menzilli hipersonik füzenin test atışını yerinde denetlemişti.​​​

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