Kuzey Kore lideri Kim: ABD gerici devlet

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD’yi ‘gerici devlet’ diye tanımlayarak ABD-Güney Kore-Japonya işbirliğinin ‘nükleer askeri bloka’ dönüştüğünü savundu.

Kim Jong-un. Fotoğraf: Wikimedia Commons

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre iktidardaki İşçi Partisi’nin beş günlük genel kurul toplantısı sona erdi.

Kim toplantıdaki konuşmasında ABD’yi ‘gerici devlet’ şeklinde tanımlayarak ABD-Güney Kore-Japonya işbirliğinin ‘nükleer askeri bloka’ dönüştüğünü savundu.

“Bu gerçek, hangi yönde ilerlememiz ve ne yapmamız gerektiğini açıkça gösteriyor” diyen Kim, ülkesinin ABD’ye karşı ‘en sert stratejisinin’ uygulamaya konacağını belirtti.

Toplantıda ayrıca Pak Thae-song, Kuzey Kore’nin yeni başbakanı olarak atandı.