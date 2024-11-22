Rusya’ya asker gönderen Kuzey Kore’ye Putin’den hediye: Aslan dahil 70 hayvan

Rusya’ya asker gönderen Kuzey Kore’ye Devlet Başkanı Vladimir Putin, aslan ve bozayı dahil 70’ten fazla hayvan hediye etti.

Fotoğraf: Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a yeni bir hediye gönderdi.

Buna göre Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Alexander Kozlov, 70’ten fazla hayvanın yer aldığı hediyeyi bir kargo uçağıyla başkent Pyongyang’a getirdi.

Hayvanlar arasında bir aslan, iki bozayı, iki yak, beş kakadu (papağan), çok sayıda sülün ve mandarin ördeği bulunuyor.

Ziyaretinde Kozlov, Kuzey Kore lideriyle de bir araya geldi.

Safkan at hediyesi

Putin, 2024 başında Kuzey Kore’nin ülkesine sağladığı askeri mühimmat karşılığında Kuzey Kore lideri Kim’e 24 safkan at hediye etmişti.

Kim de 72’nci doğum gününü kutlamak için 7 Ekim’de Putin’e mesaj göndermişti. ‘En yakın yoldaşım’ diyerek Putin’in doğum gününü kutlayan Kim, Rusya-Kuzey Kore ilişkisinin yeni bir seviyeye ulaşacağını vurgulamıştı.

Rusya – Kuzey Kore ilişkisi

Putin, haziranda Kuzey Kore’ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında ‘kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması’ imzalanmıştı.

Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiklerini belirterek ‘ittifak’ sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideriyse anlaşmayı ‘pakt’ olarak nitelemiş ve ilişkilerin ‘yüksek ittifak’ seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore’nin Rusya’ya takviye olarak yaklaşık 10 bin asker gönderdiğine inandığını bildirmişti.

ABD yönetimi, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya getirilmesinin ardından Kiev’e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı almıştı.