WSJ: Kuzey Kore, Rusya'ya mühimmat sevkiyatını üç kat artırdı

Kuzey Kore’nin Rusya’ya gönderdiği mühimmat yüklü vagonların sayısını üç kat artırdığı iddia edildi.

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Söz konusu mühimmat sevkiyatının Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Eylül 2023’teki silah ticaretine ilişkin görüşmesinden sonra üç kat arttığı ileri sürüldü.

Wall Street Journal’in (WSJ) haberine göre Kuzey Kore ile Rusya arasındaki sınır kapısında demir yolu trafiğini gösteren uydu görüntüleri paylaşıldı.

Haberde iki ülke arasındaki demir yolu trafiğinin arttığı öne sürüldü.

Pyongyang yönetiminin, başlangıçta Rusya’ya eski mühimmat gönderirken şimdi daha yeni ve modernize edilmiş mühimmat sağladığı iddia edildi.

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore’deki yaklaşık 200 silah fabrikasının tam kapasiteyle çalıştığını ve Rusya’nın Pyongyang’ın silah üretimini desteklemek için petrol ve ekipman yardımında bulunduğunu belirtti.

Ukraynalı subay Andriy Kovalenko, WSJ’ye verdiği demeçte, Rusya’nın ülkesine karşı kullandığı top ve havan mermilerinin yüzde 60’ının Kuzey Kore’den geldiğini söyledi.

Amerikalı ve Güney Koreli yetkililer de Kuzey Kore’nin Rusya’ya içerisinde, ‘Hwasong-11’ tipi balistik füzelerin de bulunduğu yaklaşık 20 bin konteyner mühimmat gönderdiğini öne sürdü.

Güney Koreli araştırmacı Olena Guseinova’ya göre Kuzey Kore, Ukrayna Savaşı’nın başlamasından bu yana Rusya’dan yaklaşık 5,5 milyar dolar kazanç sağladı.

Ne olmuştu?

Putin, haziranda Kuzey Kore’ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında ‘kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması’ imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 25 Ekim’deki açıklamasında, Rusya’nın, Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim’de konuşlandıracağını duyurmuştu.

ABD, Rusya’da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde olduğunu açıklamıştı.