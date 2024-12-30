ABD: Çin destekli hackerlar hazine bakanlığına saldırdı

ABD hükümeti, Çin destekli bir bilgisayar korsanı grubunun ABD Hazine Bakanlığı’na siber saldırı düzenlediğini duyurdu.

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ABD hükümetinin açıklamasına göre Çin devleti tarafından fonlanan bir grup, ABD Hazine Bakanlığı’na siber saldırı düzenleyerek devlet görevlilerin bilgisayarlarındaki çalışma gruplarına ve evraklarına erişti.

Ekimde de Çin hükümeti bağlantılı bir bilgisayar korsanı grubunun ABD’li siyasilerin telefon görüşmelerini dinleyip ses kayıtları topladığı söylenmişti.

New York Times‘ın haberine göre bakanlık, FBI ve istihbarat topluluklarıyla birlikte söz konusu açığın etkilerini ve sonuçlarını belirlemek için çalışıyor.