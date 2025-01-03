Güney Kore’de görevden alınan Yoon’un tutuklanma emri askıda

Güney Kore’de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol hakkındaki tutuklama emri, konutunun önünde arbede çıkmasını ardından askıya alındı.

Fotoğraflar: New York Times

Yonhap’ın haberine göre Yolsuzluk Soruşturma Ofisi yerel saatle 13:30’da tutuklama emrinin askıya alındığını duyurdu.

Görevden alınan Yoon’u tutuklamak üzere resmi konuta giden polislerle korumalar arasında arbede çıkmıştı.

Adı açıklanmayan bir emniyet yetkilisi polis ekibi ile başkanlık konutundaki askeri birlik arasında gerginlik çıktığını belirterek şöyle konuştu:

“Yolsuzluk Soruşturma Ofisi savcıları, birinci ve ikinci bariyerleri geçtikten sonra konutun önünde başkanlık güvenlik servisiyle açmaza girdi.”

Yoon hakkındaki ‘ayaklanma ve görevi kötüye kullanma’dan tutuklama kararının uygulanması için 6 Ocak’a kadar süre bulunuyor.

Güney Kore’de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2023 gecesi ‘muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı’ gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Fakat parlamento oylamayla bu kararı kaldırınca geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi’nin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık’taki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden başbakan Han için de azil kararı verilmişti.

Han’ın yerine devlet başkanlığı vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.