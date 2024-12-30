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Güney Kore devlet başkanı Yoon için tutuklama talebi

Güney Kore’de 3 Aralık’taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama talep edildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol. Fotoğraf: AA

Yonhap’ın haberine göre üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) ile emniyet genel müdürlüğü ve savunma bakanlığının ortak soruşturmasını yürüten yetkililer, Yoon’un tutuklanması için Seul Batı Bölge Mahkemesi’ne başvurdu.


‘Ayaklanma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon’un üç kez ifadeye çağrıldığı ancak devlet başkanının bu çağrılara karşılık vermediği belirtilerek tutuklanması istendi.

Yoon’un avukatlarından Yun Gap-geun, CIO’nun ‘ayaklanma’ şüphesiyle soruşturma yürütmeye yetkili olmadığını savundu. Avukat ayrıca tutuklama talebine karşılık hukuki girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Güney Kore tarihinde ilk kez görevdeki bir devlet başkanı için tutuklama talep ediliyor.

Ne olmuştu?

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, ‘muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması’ gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti ‘hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle’ suçlayarak sıkıyönetimin ‘Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını’ savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, ‘sıkıyönetim birlikleri’ olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından ‘hükümsüz’ hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon’un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık’taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık’taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Ulusal Meclis’te dün yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo azledilmişti.

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