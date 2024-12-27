Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güney Kore'de devlet başkanı vekili de azledildi

Güney Kore’de Ulusal Meclis’teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo azledildi.

Han Duck-soo. Fotoğraf: AA

Güney Kore’de devlet başkanı Yoon Suk Yeol 3 Aralık’ta ‘muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı’ gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti.


Kararın ‘Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını’ savunmuştu.

Sıkıyönetim birlikleri de karar sonrası Güney Kore Ulusal Meclisi’ne girmişti. Parlamento kararı oylamayla kaldırmış, bakanlar da onaylamıştı. Güney Kore lideri ardından geri adım atmıştı.

Hakkında soruşturma başlatılan Yoon için önce seyahat yasağı getirilmiş, ardından da derhal gözaltına alınmasını içeren tasarı meclisten geçmişti.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti ve beş küçük muhalefet partisi, Yoon’un görevden alınması için meclise sunduğu önerge kabul edilmişti.

Yonhap’ın haberine göre Yoon’un yerine vekalet eden Başbakan Han Duck-soo’nun azledilmesi için Ulusal Meclis’te oylama yapıldı.

Oylamada 192 evet oyu kullanılırken hiçbir milletvekili hayır oyu kullanmadı.

Böylece ülke tarihinde ilk kez bir başkan vekili parlamento tarafından görevden alınmış oldu.

Han, Yoon’un görevden alındığı 14 Aralık’tan bu yana devlet başkanlığına vekalet ediyordu.

Güney Kore meclisi, devlet başkanı Yoon’un azlini onayladı

Güney Kore bırakmıyor: Sıkıyönetim soruşturmasında yeni tutuklama

Görevden azli tartışılan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: Sonuna kadar savaşacağım

Sıkıyönetim öneren Güney Kore savunma bakanı intihar girişiminde bulundu

Güney Kore’de sıkıyönetim soruşturması: Eski savunma bakanına tutuklama emri

Güney Kore’de ‘sıkıyönetim’ öneren eski savunma bakanı gözaltına alındı

Güney Kore devlet başkanını ‘pişman ettiler’: Vatana ihanetten soruşturma

Sıkıyönetim ilan eden Güney Kore devlet başkanına seyahat yasağı

Sıkıyönetim ilan eden Güney Kore devlet başkanına ‘yolsuzluk’ suçlamaları

Resmen onaylandı: Güney Kore’de sıkıyönetim altı saat sürdü

Güney Kore başkanı sıkıyönetimin kaldırılacağını duyurdu

Güney Kore’de sıkıyönetim: Meclis oylaması ardından askerler binadan çekildi

Güney Kore’de sıkıyönetim: Ordu, siyasi parti faaliyetlerini askıya aldı

Güney Kore’de muhalefet, sıkıyönetimin ‘anayasaya aykırı’ olduğunu savundu

Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi

SON HABERLER

DBL'in patronu bin pişmanmış: O tweeti atmaz olaydım

Organizasyon şirketi DBL Entertainment’in sahibi Abdülkadir Özkan, gazeteci İsmail Küçükkaya’ya konuştu: “Sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweet’i atmaz olaydım, şimdi haksızlıkla uğraşıyorum.”