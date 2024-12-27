Güney Kore'de devlet başkanı vekili de azledildi

Güney Kore’de Ulusal Meclis’teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo azledildi.

Han Duck-soo. Fotoğraf: AA

Güney Kore’de devlet başkanı Yoon Suk Yeol 3 Aralık’ta ‘muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı’ gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti.

Kararın ‘Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını’ savunmuştu.

Sıkıyönetim birlikleri de karar sonrası Güney Kore Ulusal Meclisi’ne girmişti. Parlamento kararı oylamayla kaldırmış, bakanlar da onaylamıştı. Güney Kore lideri ardından geri adım atmıştı.

Hakkında soruşturma başlatılan Yoon için önce seyahat yasağı getirilmiş, ardından da derhal gözaltına alınmasını içeren tasarı meclisten geçmişti.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti ve beş küçük muhalefet partisi, Yoon’un görevden alınması için meclise sunduğu önerge kabul edilmişti.

Yonhap’ın haberine göre Yoon’un yerine vekalet eden Başbakan Han Duck-soo’nun azledilmesi için Ulusal Meclis’te oylama yapıldı.

Oylamada 192 evet oyu kullanılırken hiçbir milletvekili hayır oyu kullanmadı.

Böylece ülke tarihinde ilk kez bir başkan vekili parlamento tarafından görevden alınmış oldu.

Han, Yoon’un görevden alındığı 14 Aralık’tan bu yana devlet başkanlığına vekalet ediyordu.