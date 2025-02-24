AB, Rusya'ya 'en kapsamlı' yaptırımlarda anlaştı

Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın enerji, ulaşım, ticaret, finans ve bankacılık sektörleriyle Rus gölge filosunu hedef alan yeni yaptırımlarda anlaştı.

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Brüksel’de toplanan AB dışişleri bakanları, Donald Trump yönetimindeki ABD’yle Ukrayna savaşı için görüşmelere başlayan Rusya’ya yeni yaptırım paketinde uzlaştı.

Kallas paketle ilgili “Bu paket gölge filo gemilerinden insansız hava araçlarını kontrol etmek için kullanılan oyun kumandalarına kadar her şeyi kapsıyor. Artık Rusya’nın savaş çabalarını zayıflatan, şimdiye kadarki en kapsamlı yaptırımlara sahibiz” diye yazdı.

AB Konseyi’nden yapılan açıklamadaysa yeni yaptırımların Ukrayna’da savaşın başladığı günde alındığına dikkat çekildi: “Rus ekonomisinin hayati sektörlerini ilgilendiren paket, rejimin Ukrayna’ya karşı yürüttüğü yasadışı, nedensiz ve haksız savaşını sürdürme kabiliyetini daha da zayıflatıyor.”

Yeni yaptırım paketinde neler var?

Yeni yaptırımlar kapsamında, Rus alüminyum ürünlerinin AB’ye ithalatına aşamalı bir yasak getirilecek ve ham petrol satışlarını hedef alan önlemler daha da katılaştırılacak.

Rusya’nın kısıtlamaları aşarak ham petrol ihraç etmek için kullandığı 74 gölge filo tankeri, bazı Rus bankalarıyla çok sayıda birey ve şirket yaptırım listesine eklenecek.

Uygulanan yaptırımlar

AB halihazırda Rusya’ya ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünlerle altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uyguluyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrolle bazı petrol ürünlerinin Rusya’dan AB’ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT’ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da diğer yaptırımlar arasında.