YÖK’ü takan yok: Selçuk Üniversitesi’nde bir yılda en az 300 ‘adrese teslim’ kadro

MEHMET BARAN KILIÇ

Selçuk Üniversitesi, 30 Eylül’de ‘adrese teslim’ 81 kadro ilanı verdi. YÖK’ün yönetmeliğine göre akademik kadro ilanlarında özel şartların verilmesi yasakken üniversite, ilanlara göstere göstere ‘özel şart’ başlığıyla bir sütun koydu.

Son bir yılda üniversitenin verdiği adrese teslim kadro ilanı sayısı 300’ü geçti.

Fotoğraf: Selçuk Üniversitesi

Üniversitelerin öğretim üyesi ilanlarındaki özel şartların sürekli ‘adrese teslim kadro’ tartışmalarına yol açması üzerine 12 Haziran 2018’de yeni yönetmelik yayınlanmıştı. Buna rağmen açılan kadro ilanlarındaki detaylarda yine kişiler işaret edildi. Bunun üzerine 9 Mart 2021’de yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan ‘özel şartlara‘ yer verilemez” fıkrası eklenerek Resmi Gazete’de yayınlandı.

Ne var ki bu yönetmelik de çözüm olmadı.

Selçuk Üniversitesi, araştırma görevlisi, doktor, doçent ve profesörden oluşan toplamda 81 öğretim üyesi ya da elemanı alacak. İlanlar, 30 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı ve 4 Ekim’de de üç ilan hakkında düzeltme ilanı verildi.

İlanlar, belirli adayları tarif edecek ifadeler içeriyor. Örneğin, bazı ilanlarda aranan adayın sadece mezun olduğu lisans bölümüne odaklanılırken bazı ilanlarda hem lisans hem yüksek lisansına; bazılarındaysa aynı anda lisans, yüksek lisans ve doktorasına, bazılarında da sadece doktorasına odaklanıldı.

Son ilandaki ‘adrese teslim’ örnekleri

İlanlarda kişiye özel olduğu anlaşılan bazı örnekler şöyle:

* İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, Dr. Öğretim Üyesi: Yüksek lisans ve doktora eğitimini Yönetim Organizasyon Anabilim Dalında yapmış olmak. Örgüt depresyonu, örgütsel kronizm, makyavelist tutumlar, toplum 5.0, serbest zaman faaliyetleri konularında çalışmaları olmak.

* İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, Dr. Öğretim Üyesi: Pandeminin ekonomik etkileri, üçüz açık hipotezi ve ekonomik büyüme konularında çalışmaları olmak.

* Muhasebe ve Vergi Bölümü, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Anabilim Dalı, Dr. Öğretim Üyesi: Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini İktisat alanında yapmış olmak, enerji ekonomisi, Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatı, sanayi iktisadı ve piyasalar ile ilgili çalışmaları olmak.

* Yönetim ve Organizasyon Bölümü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Dr. Öğretim Üyesi: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü lisans mezunu olmak, yüksek lisans ve doktora eğitimini reklamcılık alanında yapmış olmak. Tüketim, dijital reklamcılık, deneyimsel ve nostaljik pazarlama konularında çalışmaları olmak.

* Finans ve Bankacılık Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Anabilim Dalı, Dr. Öğretim Üyesi: Yüksek lisans ve doktora eğitimini Yönetim Organizasyonu alanında yapmış olmak, örgütsel sinizm, değişim liderliği, örgütlerde farklılık yönetimi, iş yaşam kalitesi ve girişimcilik konuları üzerine çalışmaları olmak.

* Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Doçent: Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak, turizm işletmelerinde iş gören yabancılaşması ve etkinlik turizmi alanında çalışmaları olmak.

* Elektrik Enerji Bölümü, Alternatif Enerji Kaynakları Teknoloji Anabilim Dalı, Dr. Öğretim Üyesi: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, RNA ve hastalıklar arasındaki ilişkilerin bulunması üzerine çalışmaları olmak.

* Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı, Dr. Öğretim Üyesi: Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dalında yapmış olmak, ikili ve çok amaçlı optimizasyon algoritmaları, konvolüsyonel sinir ağları ve ayrık dalgacık dönüşümünün manyetik rezonans görüntülerinde uygulanması konularında çalışmaları olmak

* Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Dr. Öğretim Üyesi: Japon halk mimarisi, Türk konut mimarisi ve yerel kültürel miras alanlarında çalışmaları olmak.

* Çağrı Merkezi Hizmetleri Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi: Lisans ve yüksek lisans eğitimini Kamu

Yönetimi alanında yapmış olmak, Kamu Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak. Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında en az bir yıl tecrübeye sahip olmak. Çağrı Merkezi Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.

Kadro, düzeltme ilanıyla adrese teslim hale getirildi

Üniversite, 4 Ekim’de yani ilk ilanlar yayınlandıktan dört gün sonra, Resmi Gazete’ye düzeltme ilanı verdi. Buna göre, üç kadroda aranan ‘özel şartlar’ değiştirildi.

30 Eylül’de Fars dili ve edebiyatı bölümü için yayınlanan profesör ilanı için gereken özel şart ‘Doçentlik unvanını Fars dili ve edebiyatı alanında almış’ olmaktı. Düzeltme ilanıyla bu değiştirildi. Yeni şart ‘Mevlana ve Mevlevilik alanında çalışmaları olmak’ oldu. Yani ilan, çalışma alanı eklenerek YÖK yönetmeliğine aykırı hale geldi ve adrese teslim oldu.

Siyaset bilimi kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları ve yönetim bilimleri anabilim dallarına alınacak iki öğretim üyesiyle ilgili ilanlarda yer alan özel şartlar da birbirleriyle değiştirildi.

Bir yılda 300’e yakın adrese teslim kadro ilanı

Üniversite, daha önce de farklı zamanlarda çok sayıda adrese teslim kadro ilanları verdi.

Örneğin 8 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de adayların çalışma alanlarına yer verilen 26 ‘adrese teslim’ ilan yayınlandı. Bu ilanlarda yer alan acil yardım ve afet yönetimi anabilim dalı için aranan adayın ‘YÖK 100/2000 doktora bursu almış olmak’ yer alıyordu. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı için aranan şartlar arasında da lisans ve yüksek lisansını uluslararası ilişkilerden alıp ‘belirli’ bazı sertifikalara sahip olmak yer alıyor. Diğer ilanlarda da alınacak kişinin çalışma alanlarına ve sahip olması gereken sertifikalara yer verilmiş.

24 Aralık 2021’de 52 adrese teslim kadro ilanı verildi. Bu ilanlarda da yönetmeliğe aykırı olarak adayların çalışma alanlarına yer verildi, adaylar tarif edildi. 13 Haziran 2022 tarihli ilanda da belirli adayları tarif eden yaklaşık 150 ilan verildi.

Yani, Selçuk Üniversitesi son bir yılda 300’den fazla adrese teslim kadro ilanı verdi.