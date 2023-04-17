Yusuf Kerim hala annesine kavuşamadı: ‘Bürokratların kaprisini aşamıyoruz’

Meclis’ten yasa geçmesine rağmen, kanser tedavisi gören altı yaşındaki Yusuf Kerim annesine hala kavuşamadı. HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi: “Üç beş bürokratın kaprisini aşamıyoruz.”

Yusuf Kerim Sayın, tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalanmıştı. Doktorlar iyileşme şansının yüzde 20 olduğunu söylüyor. Anne Gülten Sayın, ‘FETÖ’ye üye olduğu’ gerekçesiyle altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın Yargıtay’da onanması üzerine geçtiğimiz aralıkta İstanbul’da cezaevine girmişti.

Yusuf Kerim’in “Annemi istiyorum” diyerek ağladığı görüntülerden sonra sanatçılar ve siyasetçiler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a seslenerek anne Gülten Sayın’ın cezasının ertelenmesi talep etmişti.

Kamuoyunun etkisiyle konu yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis’e gelmiş, 8 Mart’ta yasa kabul edilmişti. 5 Nisan’da da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu yasaya göre çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazı bir yıla kadar ertelenebilecek; erteleme süresi her defasında altı ayı geçmemek üzere en çok dört kez uzatılabilecek.

Yasanın yürürlüğe girmesi üzerinden 12 gün geçti ama Yusuf Kerim annesine kavuşamadı. Gergerlioğlu Twitter’dan şöyle tepki gösterdi: “İsyan ediyorum ve kahroluyorum! İsyan ediyoruz ve kahroluyoruz! Yusuf Kerim Sayın yasasını TBMM’den kamuoyunun büyük desteğiyle geçirdik ama 3-5 bürokratın kaprisini aşamıyoruz! Hasta çocuk,anne ağlıyor, umurlarında değil! Ağır beddua etmemek için kendimi zor tutuyorum!”