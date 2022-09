Venedik Film Festivali sona erdi: ‘Altın Aslan’ kadın yönetmenin

İtalya’da bu yıl 79’uncusu düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali’nde ‘Altın Aslan’ı Laura Poitras imzalı belgesel ‘All The Beauty And The Bloodshed’ kazandı. Bu yılki onur ödülünün sahibiyse yönetmen Ferzan Özpetek.

Yaklaşık iki hafta süren kırmızı halılar, uzun süren ayakta alkışların ardından festival Palazzo del Cinema’da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Julianne Moore’un başkanlık ettiği jüride Mariano Cohn, Leonardo di Costanzo, Audrey Diwan, Leila Hatami, Kazuo Ishiguro ve Rodrigo Sorogoyen yer aldı.

Julianne Moore

Oscar ödüllü Poitras’ın belgeseli, festivalin en büyük ödülü ‘Altın Aslan’ı alan ikinci belgesel oldu. Poitras’tan önce 2013 yılında Gianfranco Rosi’nin ‘Sacro Gra‘sı kurgusal olmayan bir belgesel Altın Aslan kazandı.

Laura Poitras

‘All the Beauty and the Bloodshed’, ABD’li fotoğrafçı Nan Goldin’in kariyeri ve Sackler ailesinin düşüşüne odaklanıyor.

En iyi erkek oyuncu ‘The Banshees Of Inisherin’deki performansıyla Colin Farrell, en iyi kadın oyuncu ‘Tar’daki performansıyla Cate Blanchett seçildi. Tar, festivaldeki gösteriminin ardından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

Cate Blanchett

‘Bones And All’ filmiyle Kanadalı oyuncu Taylor Russell en iyi genç oyuncu olarak ‘Marcello Mastroianni’ ödülünü kazanırken, İtalyan yönetmen Luca Guadagnino en iyi yönetmen dalında ödüle layık görüldü.

Luca Guadagnino – Taylor Russell

Fransız yönetmen Alice Diop, ‘Saint Omer’ filmiyle ‘Geleceğin Aslanı’ ve ‘Gümüş Aslan’ ödüllerinin sahibi oldu.

Alice Diop

Ferzan Özpetek’e onur ödülü

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek de festivalde Onur Ödülü’nün sahibi oldu.

Mükemmel Bir Gün, Kutsal Yürek, Cahil Periler ve Şans Tanrıçası gibi yapımlarla tanınan Özpetek, festival kapsamında düzenlenen AmfAR (AIDS Araştırma Vakfı) galasında onurlandırıldı. Özpetek AmfAR’ın kurucularından Elizabeth Taylor için “Bize cennetten bakan” ifadesini kullandı.

Etkinlikte Grammy ödüllü Britanyalı şarkıcı Ellie Goulding konser verdi.

Festivalin tüm kazananlarıysa şu şekilde sıralandı:

Altın Aslan: All the Beauty and the Bloodshed, Laura Poitras

All the Beauty and the Bloodshed, Laura Poitras Jüri büyük ödülü: Saint Omer, Alice Diop

Saint Omer, Alice Diop En iyi yönetmen: Bones and All, Luca Guadagnino

Bones and All, Luca Guadagnino Jüri özel ödülü: No Bears, Cafer Penahi

No Bears, Cafer Penahi En iyi senaryo: The Banshees of Inisherin, Martin McDonagh

The Banshees of Inisherin, Martin McDonagh En iyi kadın oyuncu: Tar, Cate Blanchett

Tar, Cate Blanchett En iyi erkek oyuncu: The Banshees of Inisherin, Colin Farrell

The Banshees of Inisherin, Colin Farrell En iyi genç oyuncu: Bones and All, Taylor Russell

Orizzonti