Alkışlar ‘Blonde’ için: Marilyn Monroe’nun hayatını anlatan film Venedik’te dünya prömiyerini yaptı 

Hollywood efsanesi Marilyn Monroe’nun hayatını ve şöhret uğruna ödediği bedeli anlatan ‘Blonde’ dün Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Filmde Monroe’u canlandıran Ana de Armas 14 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Blonde’un yönetmen koltuğunda daha önce Avustralyalı rock müzisyeni ve yazar Nick Cave’ın hayatını anlatan ‘This Much I Know to Be True’ belgeselini çeken Andrew Dominik oturuyor.

Filmin başrolü Monroe’yu ise role hazırlık sürecinde İspanyol aksanını gizlemek ve Monroe’nun özünü yakalamak için bir yıl lehçe koçuyla çalışan Küba doğumlu Ana de Armas oynuyor. Armas’a ‘Arthur Miller’ rolüyle Adrien Brody ve ‘Joe DiMaggio’ rolüyle Bobby Cannavale eşlik ediyor.

Festival listesinde en çok beklenen filmlerden biri olan Blonde, Joyce Carol Oates’in bir biyografik kurgu çalışmasına dayanıyor ve yıldızın Norma Jeane olarak sorunlu çocukluğundan Marilyn Monroe olarak küresel yıldızlığa geçişini anlatıyor.

Adrien Brody ve Ana de Armas Fotoğraf: Reuters

Brad Pitt’in yapımcısı olduğu Blonde, festivalde 14 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Başrol oyuncusu Armas, rol arkadaşı Adrien Brody ile birlikte alkışlanırken gözyaşlarını tutamadı. Prömiyere sürpriz katılım gösteren Brad Pitt de Armas’ı ayakta alkışlayanlar arasındaydı.

Film Netflix’te 23 Eylül’de yayınlanacak.