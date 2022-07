Marilyn Monroe’yu anlatan ‘Blonde’ Venedik Film Festivali’nde yarışacak

Venedik Film Festivali’nin programı açıklandı. Vanity Fair dergisi, yarışacak filmler arasında yer alan Blonde’dan yeni kareler yayınlandı.

Marilyn Monroe’nın beş yıl evli kaldığı yazar Arthur Miller’ı Adrien Brody oynadı. Fotoğraflar: Vanity Fair

31 Ağustos – 11 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak 79. Venedik Film Festivali’nin yarışma programında birbirinden iddialı filmler var.

Festivalin açılışını, Noah Baumbach’ın yönettiği, başrollerini Adam Driver ve Greta Gerwig’in oynadığı ‘White Noise’ yapacak.

‘Call Me By Your Name‘ filmiyle ses getiren Luca Guadagnino’nun yönettiği ‘Bones and All‘ filmi de festivalde yarışacak.

23 Eylül’de platformda gösterilecek ‘Blonde’ da festivalde yarışacak 21 filmden biri. Vanity Fair dergisi yeni sayısında Marilyn Monroe’nun hayatını anlatan filmden gün yüzüne çıkmayan kareleri yayınlandı.

Blonde’un Andrew Dominik yönetti