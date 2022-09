Timothee Chalamet Venedik’in aklını başından aldı

Bu yıl 79’uncusu düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali’nde dün gece dünya prömiyerini yapan ‘Bones and All’ filminin başrol oyuncusu Timothee Chalamet hem oyunculuk performansıyla hem de kırmızı halı görünümüyle büyük ilgi topladı.

Timothee Chalamet ve Taylor Rusell (solda), yönetmen Luca Guadagnino ve Chalamet (sağda) Fotoğraflar: AA

Oscar ödüllü ‘Call Me by Your Name’in yönetmeni Luca Guadagnino ile yıldızı Timothee Chalamet’nin yeniden bir araya geldiği ‘Bones and All’ izleyiciler tarafından neredeyse 10 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Camille DeAngelis’in aynı adlı romanından uyarlanan film, genç yamyam aşıklar Lee (Chalamet) ile Maren’in (Taylor Russell) hikayesini anlatıyor. Filmin kasım sonunda gösterime girmesi bekleniyor.

Kadrodaki diğer isimlerse Michael Stuhlbarg André Holland, Chloe Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz ve Mark Rylance.