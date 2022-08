‘Call Me by Your Name’in yönetmeniyle yıldızı Timothee Chalamet’yi yeniden buluşturan filmden tanıtım yayınlandı

Oscar ödüllü ‘Call Me by Your Name’in yönetmeni Luca Guadagnino ile yıldızı Timothee Chalamet’nin yeniden bir araya geldiği ‘Bones and All’ filminden tanıtım yayınlandı.

Fotoğraf: MGM

Chalamet’ye ilk Oscar adaylığını getiren, sonrasında kariyerinden hızla yükselişe geçtiği 2017 yapımı film eleştirmenlerden de büyük ölçüde olumlu yorumlar almıştı.

Yönetmen ve oyuncuyu bir yeniden bir araya getiren ‘Bones and All‘ dünya prömiyerini Venedik Film festivalinde yapacak.

Chalamet’nin Twitter hesabından kısa bir tanıtımını yayınladığı film Camille DeAngelis’in aynı adlı romanından uyarlama.

Film genç yamyam aşıklar Lee (Chalamet) ile Maren’in (Taylor Russell) hikayesini anlatıyor. Kadrodaki diğer isimlerse Michael Stuhlbarg André Holland, Chloe Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz ve Mark Rylance.

Filmin 23 Kasım’da vizyonda olması planlanıyor.